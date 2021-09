Kritizē ministrijas ieceri par jaunu aptieku aizliegumu 500 metru rādiusā

Latvijā ir ap 800 aptieku. Puse no tām uz vietas izgatavo zāles. Vēl 200 strādā cauru diennakti. To tuvumā puskilometra rādiusā nedrīkst atvērt citu aptieku. Pēc idejas, ierobežojumi bija domāti, lai aizsargātu uzņēmējus, kuri sniedz vērtīgu pakalpojumu, bet kam bizness peļņu nenes. Taču šīs priekšrocības izmantoja negodīgi. Nereti īpašnieki šādu aptieku slēdza, tad atvēra līdzās citu savu aptieku, un iepriekš slēgtās atvēra no jauna. Kā norādīts trīs gadus senā Augstākās tiesas spriedumā, šis regulējums tika izmantots biznesa, ne iedzīvotāju interesēs. Tāpēc tagad ministrija iecerējusi 500 metru rādiusa ierobežojumus pilnīgi visu jaunu aptieku atvēršanas gadījumā.