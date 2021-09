Vebinārs: Cik prātīgi veikt dzīvokļa iegādi tieši tagad?

No šī gada 1. jūlija būtiski samazināts valsts nodevas apmērs par īpašuma tiesību nostiprināšanu nekustamā īpašuma iegādes gadījumā. Šis aspekts, visticamāk, pozitīvi ietekmēs jau tā rekordaugsto iedzīvotāju pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem. Vienlaikus mājokļu finansēšanas modeļus pārskata arī bankas, piedāvājot iedzīvotājiem arvien izdevīgākus nosacījumus nekustamā īpašuma iegādei. Tomēr Latvijā joprojām ir ievērojams iztrūkums jauno dzīvojamo projektu segmentā, savukārt esošais tipveida dzīvojamais fonds ir novecojis un daudzviet tehniski nepietiekami uzturēts, kas rada pamatotas bažas par ēku atlikušo ekspluatācijas termiņu. Cik prātīgi ir investēt pirmskara un padomju laikos būvētos mājokļos un vai ir izdevīgi ļauties pēdējo gadu tendencei, iegādājoties dzīvokli vēl nepabeigtos jaunajos projektos? Ar savu redzējumu bezmaksas tiešsaistes vebinārā dalīsies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Swedbank un Bonava Latvija pārstāvji, kā arī Nekustamo īpašumu attīstības alianses eksperti.

Nekustamo īpašumu attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņs Vanags: “72% Rīgas iedzīvotāju dzīvo padomju laikos būvētos mājokļos, kas lielākoties nav atjaunoti un ir morāli novecojuši. Savukārt jaunu mājokļu būvniecībā mēs pēdējos desmit gados esam trīs reizes atpalikuši no Viļņas. Kādus secinājumus no tā izdarīt? – par to runāsim seminārā.”