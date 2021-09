Latvijas labumi, par kuriem sapņo latvieši ārzemēs

“Vienmēr, lidojot prom no Latvijas, viena mugursoma ir pilna ar “Kāruma” sieriņiem. Tad vēl Talsu siera ritulis, kārtīgs rupjmaizes kukulis un vafeļu torte “Moka”. Neiztikt arī bez Ādažu čipsiem. Šprotes. Nu tas tāds standartiņš, kas vienmēr ir mūsu ceļa somās, vai arī, ko palūdz atvest, ja kāds brauc ciemos vai sūta paku no Latvijas,” situāciju ieskicē grupas dalībniece Ketija Alksne.

Kārotāko produktu topā stabilu pirmo vietu ieņem maize – daudzi norāda, ka, prombraucot no dzimtenes, čemodānā vienmēr atvēl vietu pāris rupjmaizes vai saldskābmaizes kukulīšiem.

“Latvijas veikalos ir tik daudz dažādu firmu biezpiena sieriņi! Pagājušo reizi, kad biju te, es apstulbu - saskaitīju ap 35 veidus. Nu protams, no katra pa diviem ņemu un dabūju piepirkt klāt bagāžu!”

"Kūpināta vista vai skumbrija vienmēr liek siekalām sarasties mutē. Tie tādi īstie Latvijas gardumi, no kuriem grūti atteikties," teic Annija, un viņai piekrīt daudzi, atzīstot, ka visvairāk pietrūkst tradicionālo kūpinājumu. Nu, kas gan var būt labāks par kreftīgi iemarinētu un nokūpinātu cauraudzīti vai sulīgu vistiņu?!

“Parasti vedu no mājām kūpinātus produktus, it īpaši patīk “rimčika” auksti kūpinātā krūtiņa, ribiņas zupām. Draugi ir sajūsmā, ka uztaisu ķiplokmaizītes un dodu smeķēt gaļiņu,” pieredze dalās Gerda Gūtmane.

Arī zivis ir viena no latviešu ēdienkartes pamatvērtībām. Foruma dalībnieki min tādus produktus kā šprotes, marinētas reņģes ar sīpoliem, ceptus nēģus, līdakas galertu, sālītas siļķes, kā arī kūpinātus labumus: butes, lašu vēderiņus, lucīšus, karpu ar ķiplokiem, skumbrijas ar sieru un leģendāro “Rojas delikatesi”.

“Vedu vakuumā ievalcētu žāvētu karpu no Centrāltirgus un foreļu ikrus, kūpinātu gaļu, kūpinātu vistu un “Rīgas ķilavas” garšvielu sālījumā,” savu must have sarakstu ieskicē Kristine Bergmane.