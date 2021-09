Fūrmanis: Vakcināciju nevajag izmantot politiskiem nolūkiem

Jautāts, ar ko pašreizējā situācija atšķiras no tā brīža, kad Latvijā sākās Covid-19 pandēmija un tika izsludināta ārkārtējā situācija, Fūrmanis skaidroja, ka atslēga ir vakcinēto cilvēku populācija, kuras pirmajā saslimstības vilnī nebija, līdz ar to risks inficēties bija lielāks. Patlaban risks ir mazāks, jo ir cilvēki, kuri saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 un ir pasargāti no smagas slimības gaitas un, iespējams, pat no stacionēšanas.