Laikraksts: Bijušie "Olainfarm" padomes locekļi pieprasījuši kompensāciju par atlaišanu

Farmācijas kompānija AS "Olainfarm". FOTO: Lita Krone/LETA

Bijušie zāļu ražotāja AS "Olainfarm" padomes locekļi Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers pieprasījuši no uzņēmuma kompensācijas par atbrīvošanu no amata, un ar Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta palīdzību vismaz Velmers kompensāciju arī saņēmis, otrdien vēsta laikraksts "Diena".