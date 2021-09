"Swedbank": Aug pieprasījums pēc aizdevumiem jaunam mājoklim

"Swedbank" dati par izsniegtajiem aizdevumiem liecina, ka divas reizes pieaudzis aizdevumu apmērs dzīvokļu iegādei no jauna uzbūvētās ēkās. Paralēli būtiskam darījumu skaitam dzīvokļu segmentā Rīgā un Pierīgā, vērojams intereses kāpums arī par privātmāju būvniecību ārpus Rīgas.

No jauna izsniegto hipotekāro kredītu summa šā gada otrajā ceturksnī sasniedza 294 miljonus eiro, kamēr 2021.gada pirmajā ceturksnī mājokļu aizdevumu summa bija 229 miljoni eiro, bet pagājušā gada otrajā ceturksnī - 134 miljoni eiro.

"Pieaugumu galvenokārt virza dabisks pieprasījums pēc jauniem mājokļiem gan dzīvokļu, gan privātmāju segmentos. Šo pieprasījuma dinamiku uztur mājsaimniecību ienākumu līmenis un pieaugušais uzkrājumu apmērs, kā arī dažādas valsts atbalsta programmas. Īpaši jāuzsver tas, ka divas reizes pieaudzis mūsu izsniegto aizdevumu skaits dzīvokļu iegādei no jauna būvētās ēkās - šobrīd katrs piektais dzīvoklis, kura iegādei tiek piešķirts "Swedbank" aizdevums, atrodas tā saucamajos jaunajos projektos," pauda "Swedbank" Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis.

Vidējā aizdevuma summa gada laikā ir pieaugusi par 7,6% un šobrīd sasniedz 98 000 eiro. Vidējais aizdevuma termiņš ir 25 gadi. Savukārt, novērtējot aizņēmēju "profilu", īpaši izceļas informācijas tehnoloģiju nozarē nodarbinātie (26% no visiem aizņēmējiem), seko finanšu nozarē (17%) un transporta/sakaru nozarē (13%) nodarbinātie. Vairāk nekā trešdaļa no visiem aizņēmējiem ir vecumā no 31 līdz 35 gadiem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 2000 eiro (aizņēmēja mājsaimniecības ienākumi), klāstīja bankā.