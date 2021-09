Kariņš: Pagājušajā rudenī nevienam nebija pieejama nekāda veida aizsardzība pret Covid-19

"Mēs [pagājušajā gadā] bijām spiesti ieviest oktobrī attālinātu skolas mācīšanos, daudzi strādājām no mājām, uz vairākām nedēļām arī virkne veikalu bija slēgti. Mums nebija neviena cita līdzekļa, kā pasargāt sevi. Šogad ir būtiska atšķirība - pasaulē ir izgudrotas un apstiprinātas vairākas vakcīnas, kas mums ir pieejamas noliktavas simtos tūkstošos. Apmēram puse no iedzīvotājiem virs 12 gadu vecuma ir jau vakcinēti. Vakcinētie cilvēki lielā mērā ir pasargāti no smagas saslimšanas, nonākšanas slimnīcā un smagām komplikācijām, un nāves," teica Ministru prezidents.