Ķīnas piramīdas būvētājs jeb kā "Evergrande" vadītājs nonācis līdz savas impērijas sabrukumam

Eksperti norāda, ka bez lojalitātes izrādīšanas Ķīnas valdībai “Evergrande” neizdotos sasniegt to, kas līdz šim izdevies. Pēc Kanādas konsultāciju aģentūras “Cercius Group” datiem, kas specializējas uz Ķīnas politisko eliti, Hju bija cieši saistīts ar bijušo Ķīnas Komunistiskās partijas vicepriekšsēdētāju Czenu Cinhunu un viņa ģimeni.

2008. gadā Cinhuns, kas ir viena no Ķīnas iepriekšējās paaudzes svarīgākajām personām, devās pensijā. Vēlāk arī citi Hju politiskie sabiedrotie pameta savus amatus – vai nu vecuma dēļ, vai arī tādēļ, ka dažādu iemeslu dēļ bija spiesti atkāpties no amata. Līdz ar to, pašlaik Hju nav lielas aizsardzības Ķīnas galvenajā politbirojā.