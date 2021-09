Nauda runā ⟩ Telefonzvani, uz kuriem var "iekrist" ikviens

“Tad, kad rodas strīds par naudas monetizāciju, cilvēks arī saprot, ka ir apkrāpts, un viņš dodas uz policiju. Līdz ar to noziedznieki ir ieguvuši līdz pat pusgadam ilgu handikapu, lai izmantotu viņa lētticību,” saka Homenko.

Vēl viens fenomens ir pārcēlies no zvaniem uz sociālajiem tīkliem jeb tā saucamais DPD un “Omnivas” fenomens, kad zvanu centru darbinieki no ārzemēm ir sākuši uzrunāt tirgotājus ar lūgumu pārdot preci un aizsūtīt to ar kurjerdienestu. Sākotnēji zaudējumi šajās shēmās nebija tik lieli, jo vairāk tika izkrāpti karšu dati.