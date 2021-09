Kembridžas hercogiene Ketrīna kopā ar princi Viljamu apmeklējusi pasaules pirmizrādi Bonda jaunākajai filmai "No Time To Die". Ketrīnas zelta kleita, kas tā vien atgādina slaveno Elizabetes Teilores Kleopatras kleitu, lika elpai aizrauties ikvienam no klātesošajiem!