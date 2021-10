Pārtraukts septiņus miljonus eiro vērtais Slokas ielas tramvaja sliežu pārbūves iepirkums

Atbilstoši iepirkuma nolikumam konkursa uzvarētājam būs jāpārbūvē tramvaju sliežu ceļš, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) zemās grīdas tramvaja projekta ietvaros.

Pārbūvi būs jāveic trijās kārtās atbilstoši katras kārtas būvprojektam, nepārtraucot tramvaja kustību, tostarp pirmajā kārtā būs jāveic sliežu ceļu pārbūvi posmā no Jūrmalas gatves līdz Baldones ielai, otrajā kārtā - sliežu ceļu pārbūvi posmā no Mārtiņa ielas līdz Kalnciema ielai, ieskaitot plātņu nomaiņu krustojumā, bet trešajā kārtā - sliežu ceļu pārbūvi posmā no Baldones ielas līdz Mārtiņa ielai. Būvdarbu pabeigšanas termiņš visās trijās kārtās nedrīkstēs pārsniegt 30 mēnešus.