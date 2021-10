Digitālā drošība ir aktuāls jautājums kopš internets ir kļuvis par mūsu ikdienas sastāvdaļu. Vieniem tās ir pašsaprotamas darbības, taču citiem to iegaumēšana un ieviešana ikdienā padodas grūtāk. Jebkurā gadījumā mūsdienu mainīgajā vidē zināšanas par IT drošību ir ieteicams atsvaidzināt ikvienam, neatkarīgi no vecuma, profesijas vai digitālajām iemaņām. Šajā rakstā IT tehnoloģiju uzņēmums "Capital" iesaka vienkāršus padomus, kā parūpēties par sevi interneta vidē.