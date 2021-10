Toksiskais priekšnieks jeb kādēļ darbinieki masveidā bēg no Bezosa kompānijas

Biroja verdzība

Bobs Smits ir viens no galvenajiem vaininiekiem, kādēļ darbinieki masveidā pamet “Blue Origin”, norāda CNBC. Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, galvenais iemesls Smita konfliktam ar darbiniekiem ir tas, ka viņš uzstāj uz darbinieku atgriešanos darbā birojā. Turklāt – viņš paziņojis par vēlmi pilnībā izslēgt attālinātā darba iespējas. Neraugoties uz to, ka lielākā daļa darbinieku parakstīja petīciju par attālinātā darba saglabāšanu, vai vismaz hirīdmodeļa ieviešanu, tika ieviests Smita plāns “Blue atkal kopā” . Tāpat Smits iztērējis miljoniem dolāru, lai īrētu papildu biroju telpas netālu no uzņēmuma galvenās mītnes. Viņš uzstāja, lai visi darbinieki atsāktu darbu klātienē jau no septembra.