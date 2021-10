Gāzes un elektrības cenas uzstāda jaunus rekordus

Gāzes un elektrības cenu kāpumu nav izraisījis viens faktors, bet apstākļu kopums. Būtiskākais no tiem – pasaules ekonomiku atgūšanās no Covid-19 krīzes audzējusi vajadzību pēc energoresursiem.

Kalējs skaidro, ka Eiropā gāze šogad tika patērēta vairāk, jo ziema bija aukstāka nekā iepriekšējās un vasara savukārt karsta. “Karstā vasara radīja šīs pieaugošās kondicionēšanas jaudas. Vajadzīga elektrība, elektrība tiek ražota no dabasgāzes, un, protams, ir arī šis te Eiropas uzņemtais zaļais kurss. Fosilie [kurināmie] tiek izslēgti no enerģijas miksa, bet alternatīvās degvielas nespēj to robu aizpildīt,” viņš uzskaita iemeslus.