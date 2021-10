Jaunā skolotāja: ir svarīgi skolēniem veidot jēgpilnas IKT prasmes

Zanei ar IKT jomu saistās arī kāds romantisks stāsts. Pēc augstskolas beigšanas viena no Zanes draudzenēm sākusi strādāt Valmieras pašvaldības IT nodaļā. Kādā reizē viņas darba kolektīvs rīkojis ikgadējo saliedēšanās pasākumu. Draudzenei bijusi iespēja uz šo pasākumu kādu uzaicināt līdzi. “Tas kāds biju es,” smejas Zane. “Sākumā nopietni apsvēru domu pasākumā nepiedalīties, jo bez draudzenes nevienu citu šajā kompānijā īsti nepazinu, bet beigās tomēr braucienam pievienojos.” Saliedēšanās pasākums patiešām izdevies lielisks, un rezultātā Zane ne tikai sadraudzējusies ar vienu no draudzenes kolēģiem, bet arī sākusi ar viņu dzīvot kopā, un nu pamazām pāris pošas kāzām.

Atgriežoties pie jautājuma par karjeras veidošanu, sieviete iezīmē sākotnējo neizlēmību. “Pēc augstskolas pabeigšanas nebija sajūtas – o, jā, esmu ieguvusi IKT jomas zināšanas, un šis man tik ļoti patīk, ka skaidri zinu savu iespējamo nākotnes darbu. Tajā pašā laikā zināšanas iegūtas un diploms kabatā, līdz ar to mērķtiecīgi domāju, kurā virzienā to visu likt lietā. Biju pārliecināta, ka vismaz kādus gadus jomā ir jāpastrādā un jāsaprot, ko tā var man dot,” savu stāstu turpina Zane.

Reklāmas aģentūrā Zane nostrādājusi nepilnus divus gadus. Tā kā tas bijis darbs, ko varēja veikt no mājām, paralēli piestrādājusi dažos ar IKT jomu nesaistītos hobija darbos. “Lai arī sākumā man likās ļoti feini, ka pati varu plānot savu laiku un varu strādāt, kad es gribu, pamazām sapratu, ka darbs no mājām emocionāli nav tik vienkāršs. Sapratu, ka vēlos atpakaļ pie cilvēkiem,” stāsta sieviete. Viņa atminas, ka jautājums par darba maiņu aktualizējies arī Covid-19 pandēmijas dēļ: “Sāku domāt par darbu, kas arī dzīves grūtajās situācijās ir gana stabils un sabiedrībai nepieciešams. Ņemot vērā to, ka es neesmu cilvēks, kam patīk kāda viena konkrēta lieta, bet kam ik pa laikam nepieciešams izmēģināt kaut ko jaunu, sūtīju pieteikumus uz dažādiem mani interesējošiem un uzrunājošiem uzņēmumiem. Viens no tādiem – vairāk joka pēc – bija pieteikums uz Valmieras Viestura vidusskolu, kur tobrīd meklēja datorikas skolotāju.”