Vai cilvēks kādreiz izkāps uz Merkura?

Pēc saulrieta gaisa temperatūra strauji krīt. Merkuram nav atmosfēras. Tās vietā ir retināta eksosfēra, kas sastāv no skābekļa, nātrija, ūdeņraža, hēlija un kālija, ko caurauž nemitīgi meteorītu triecieni un Saules vēji. Trūkstot gāzēm, kas neļauj siltumam atstāt planētu, Merkura naktīs temperatūra var nokrist līdz pat mīnus 180 grādiem pēc Celsija Ēnainajās planētas krāteru dzīlēs polu tuvumā tik zemas temperatūras saglabājas cauru gadu, sniedzot patvērumu ledus segai.

Merkurs rotē lēni. Tam vajadzīgas 59 Zemes dienas, lai veiktu pilnu apgriezienu ap savu asi. Tā relatīvi īsais gads – 88 dienas – nozīmē to, ka Merkuram vajadzīgas mazāk nekā 176 Zemes dienas, lai pabeigtu vienu diennakts ciklu. Lēnais saulriets un saullēkts nozīmē to, ka cilvēks varētu izvairīties gan no bargā karstuma, gan aukstuma.