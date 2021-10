Vīna un uzkodu vietā - nākotnes profesija IKT jomā

“Meitenes stāstīja par programmu, dalījās ar savu pieredzi. Dzirdētais man likās ļoti interesanti. Aizgāju mājās, palasīju un papētīju vairāk. Tā kā nedaudz biju strādājusi ar ikgadējā tehnoloģiju un jaunuzņēmumu nozares pasākuma “TechChill” komunikācijas jautājumiem, likās, ka idejas līmenī man ir skaidrs, kas ir programmēšana, bet sapratu, ka būtu lieliski uzzināt kaut ko vairāk. Vienam no saviem draugiem programmētājiem pajautāju, kuru no piedāvātajām programmām viņš man ieteiktu izvēlēties,” tālākos notikumus atstāsta jauniete. Draugs, zinot viņas raksturu un intereses, rekomendējis mācīties “JavaScript”, sakot, ka tā ir laba izvēle pirmajai apgūstamajai programmēšanas valodai. Turklāt šī valoda ir piemērota mājaslapu vizuālās daļas veidošanai. “Gan arhitektūrā, gan modes menedžmentā nav stāsts tikai par vizuālajiem risinājumiem, abās jomās ir arī daudz tehnisku lietu. Līdz ar to manās izvēlēs visu laiku saskaras vizuālais un tehniskais. Arī programmēšanā domāju, kā šīs abas lietas apvienot,” apmierināta ir jaunā programmētāja.