Ventspils Augstskolas pētnieks Šneps-Šneppe kļūst par emeritēto zinātnieku

Tehnisko zinātņu doktors, profesors, Ventspils Radioastronomijas centra vadošais pētnieks Šneps-Šneppe Ventspils Augstskolā strādā kopš 2005.gada. Savukārt no 2010.gada zinātnieka biogrāfija ir iekļauta arī pasaules slavenību krājumā "Who is who in the World". Zinātnieks ne tikai veicis pētījumus, bet rakstījis arī grāmatas gan par telekomunikācijām, gan arī par tautsaimniecību, vēsturi un medicīnas tehniku, norādīja Ērkšķe.