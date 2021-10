Uzņēmumu nākotne ES – strauja digitalizācija

Pat maza beķereja uz mazpilsētas ielas stūra varēs gūt lielāku peļņu, ja vien prasmīgi izmantos gan digitālā mārketinga rīkus, gan dažādus vienotā tīklā saslēgtus piegādes risinājumus. Iztēlojieties ainu, ka steidzaties uz darbu garām beķerejai un deguns sajūt kārdinošo smalkmaizīšu aromātu. Jums nav laika iegriezties veikalā, tādēļ turpināt ceļu, taču viedtelefonā veikaliņa internetveikalā pasūtat bulciņu. No veikala nekavējoties izlido drons ar jūsu pasūtījumu un seko jūsu tālruņa raidītajam signālam, līdz noķer jūs un nodod sūtījumu. Tālāko ceļu jau mērojat, iestiprinoties ar tikko ceptu, siltu gardumu.

Tā kā ES plāno būt globālais līderis digitālajā jomā, ar spēcīgu atbalstu var rēķināties uzņēmumi, kuri piedalīsies globālā tīmekļa un ar to saistīto pakalpojumu attīstīšanā, kā arī svarīgu sastāvdaļu ražošanā. Piemēram, priekšlikumā iecerēts, ka 2030. gadā supermodernu un ilgtspējīgu pusvadītāju, to starpā procesoru, ražošanas apjoms Eiropā būs vismaz 20 % no pasaules produkcijas.