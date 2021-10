Atbalstu uzņēmējiem algu subsīdijās maksās tikai vakcinētajiem

Tostarp apgrozāmajiem līdzekļiem paredzēts tērēt 120 miljonus eiro mēnesī, bet algu subsīdijām - 32 miljonus eiro mēnesī. Šādu atbalsta apmēru EM paredzējusi piešķiršanai no 1.oktobra līdz 31.novembrim.

Atbalstam iespējams kvalificēties darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām, tai skaitā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, un patentpaksātājiem.

Kvalificēšanās kritēriji bez jau minētajiem ir, ka nodokļu maksātāja ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta mēneša periodā no 2021.gada jūlija līdz septembrim samazinājušies vismaz par 20% vai par 30% salīdzot ar attiecīgo mēnesi 2019.gadā un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Atbalsta apmērs darba devēja darbiniekiem veidos 50% no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021.gada jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendārajā mēnesī. Darba devējam būs pienākums izmaksāt starpību starp saņemto atbalstu un darba samaksas apmēru par attiecīgo periodu.

Pašnodarbinātajiem, tostarp mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem - izmaksās 50% no attiecīgās personas vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par laikposmu no 2021.gada jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendārajā mēnesī.