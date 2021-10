Vēlēšanu badināšana ir kaite ar bīstamām sekām

Mūsu sabiedrības fizisko un garīgo veselību šobrīd bīstami apdraud Covid19, un visi spēki tiek ieguldīti cīņā pret to vai nereti – cīkstiņos ap to. Tikmēr diemžēl viena no novārtā atstātajām jomām ir mūsu demokrātijas veselība. SKDS šā gada jūnijā ziņoja, ka 51% Latvijas iedzīvotāju nav apmierināti ar to, kā darbojas demokrātija. Pēc Eurobarometer jaunākajiem rādītājiem tikai 10% Latvijas iedzīvotāju uzticas Saeimai. Politiķu aprindās nupat izskanējis aicinājums publisko varu Covid19 krīzes apstākļos nodot bruņoto spēku rokās, kas, ja vien nav pārpratums, Latviju nostādītu tādu valstu saimē kā Mjanma, Filipīnas vai Šrilanka. Tas rada bažas par demokrātijas izturētspēju Latvijā.