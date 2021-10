Novērotāji kritizē Uzbekistānas prezidenta vēlēšanu norisi

Bez 64 gadus Mirzijojeva vēlēšanās bija vēl četri kandidāti – Maksuda Varisova no Tautas demokrātiskās partijas, Bahrams Halimovs no Sociāldemokrātiskās partijas "Adolat" ("Taisnīgums”), Ališers Kadirovs no Demokrātiskās partijas "Milliy Tiklanish" ("Tautas atdzimšana") un Narzulla Ablamuradovs no Ekoloģiskās partijas. Tomēr neviens no šiem kandidātiem netika uzskatīts par reālu sāncensi pašreizējam prezidentam.