Šodien daudzās saimniecībās ir laba, moderna veļas mašīna, no kuras izmazgātā veļa tiek izkārta uz vai nu telpās, vai ārā uzstādīta plastmasas žāvētāja. Taču mūsdienu tehnoloģijas mājsaimniecībā ļauj izvairīties arī no šīs manipulācijas un būtiski palielināt savu ērtību līmeni, rūpējoties par drēbēm un citu veļu, pavisam savādākā un vienkāršākā veidā.

Visbeidzot – Beko veļas žāvētājs ekonomē lietotāju spēkus un resursus. Ja mājās nav žāvētāja, tad slapjo veļu kaut kur jāizžauj. Pēc tās izžūšanas veļa atkal jānoņem, iespējams, jāizgludina un jānoliek skapī. Ja ir veļas žāvētājs – slapjās drēbes vienkārši jāpārliek no veļas mašīnas žāvētājā, tad jāizvēlas atbilstošu programmu, un tad, kad iekārta būs beigusi savu darbu, to var vienkārši pārlikt skapī. Protams, ir iespēja izvēlēties arī tādu žāvēšanas režīmu, lai veļa būtu piemērota gludināšanai.

Putekļi un netīrumi no apģērba, kuri tiek atdalīti automātiskās žāvēšanas laikā, nonāk citā nodalījumā. Tādēļ būsiet pārsteigti par to, ko saņemsiet galā. Jo īpaši tad, ja veļas žāvētāju izmantojat nesen. Automātiskās žāvēšanas ciklā, atbrīvotas no putekļiem, jūsu drēbes, gultasveļa un dvieļi, kļūs mīksti un patiesi tīkami ķermenim. Šis ir komforta un dzīves kvalitātes standarts, no kura lietotāji, vienreiz pamēģinājuši, vairs negrib atteikties.