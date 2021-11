No 1. novembra daudzviet palielināsies siltumenerģijas tarifi

"Līdz ar to tiem komersantiem, kuri kā kurināmo izmanto granulas un šķeldu, siltumenerģijas tarifs samazinās vai arī pieaug pavisam nedaudz, salīdzinot ar tiem, kuri izmanto siltumenerģijas ražošanai dabasgāzi," norādīja SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Par 16,5% pieaugs siltumenerģijas tarifs "Rīgas siltums" klientiem

No šodienas AS "Rīgas siltums" klientiem par siltumenerģiju būs jāmaksā 66,76 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 16,5% vairāk nekā līdz šim, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Tādējādi, pēc aģentūras LETA aprēķiniem, šajā apkures sezonā siltuma tarifs Rīgas iedzīvotājiem pieaudzis par kopumā 47,5% jeb par 21,49 eiro. Tarifs vienu reizi šajā apkures sezonā jau tika palielināts - no 1.septembra tas, salīdzinot ar iepriekšējo maksu, pieauga par 26,6%.

Jaunais, SPRK apstiprinātais, "Rīgas siltuma" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu 22,7% apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājas no sešiem siltumenerģijas ražotājiem.

SPRK pauda, ka "Rīgas siltuma" iepirktā siltumenerģija veido 69% no kopējā rīdziniekiem nodotā apjoma, bet 31% - "Rīgas siltums" ražo pats. Gada laikā Rīgā tiek piegādāti apmēram trīs miljoni MWh siltumenerģijas. Siltumenerģijas tarifa kāpumu ir ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums, kuru savukārt ietekmējusi globālais dabasgāzes cenas straujais kāpums šī gada otrajā pusē.

Ievērojot kurināmā cenu tendences, SPRK aicina šajā apkures sezonā īpaši pievērst uzmanību iespējām mazināt nelietderīgu siltuma patēriņu un aicina "Rīgas siltums" kopā ar ēku apsaimniekotājiem aktīvi sadarboties, meklējot piemērotāko risinājumu, lai mazinātu siltumenerģijas pakalpojuma izmaksas katrā no mājām šajā apkures sezonā.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.