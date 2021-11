Divas reizes nedēļā es zīdu savu līgavaini...

Pāris, kurš arī pagājušajā nedēļā piedalījās Channel 4 dokumentālajā filmā "Breastfeeding My Boyfriend", sacīja, ka viņi no šī akta sajutuši "ļoti foršu saikni" un, ka abiem tas šķiet "pilnīgi dabiski un normāli".

Šons sacīja: "Kad mēs to sākām, jutos mazliet dīvaini. Acīmredzot to nedara visi. Tā kā mēs esam ļoti atvērti viens pret otru, mēs to izmēģinājām, un tas šķita normāli un dabiski. Saikne, ko no tā iegūstat, ir neticami stipra!"