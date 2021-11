Kā ceļot no ASV uz Īriju bez maksas

Pludmalēs atrasti priekšmeti, piemēram, senlaicīgas pudeles ar kādu noslēpumainu zīmīti, ir apvīti ar romantisku auru. No kurienes tie atceļojuši un ko sastaps otrā krastā? Šādas mīklas nodarbina aizrautīgo dārgumu atradēju prātus jau gadsimtiem ilgi un nereti kalpo par pamatu krāšņiem filmu scenārijiem. Taču sava vieta šajā piedzīvojumu stāstā tikusi kādai necilai atkritumu tvertnei, kas veikusi vairāk nekā 4800 km pāri okeānam, peldot no Dienvidkarolīnas uz Īriju. Šobrīd to savam paredzētajam mērķim izmanto Meijo apgabalā Īrijā.