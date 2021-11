"Twitter" aptauja Maskam radījusi rekordlielus zaudējumus

Pagājušajās brīvdienās Masks sociālajā tīklā “Twitter” veica aptauju, kurā solīja pārdot 10% no savām “Tesla” akcijām, ja par to nobalsos vairākums viņa sekotāju. Tā arī notika, un tagad Maskam nāksies turēt solījumu. Tomēr galvenais iemesls šādai rīcībai ir cits, par ko vēstīts arī iepriekš.

Tomēr šīs aptaujas dēļ Masks divu dienu laikā zaudējis vairāk nekā 50 miljardus dolāru, aprēķinājusi aģentūra “Bloomberg”. Iepriekšējais rekordlielais zaudējumu apjoms bijis 36 miljardi dolāru, ko 2019. gadā pieredzēja Džefs Bezoss , šķiroties no sievas. Neraugoties uz iespaidīgajiem zaudējumiem, Masks joprojām ir bagātākais cilvēks pasaulē, par 83 miljardiem dolāru apsteidzot otrajā vietā esošo Bezosu. Kopumā šogad Maska bagātības augušas par 70%, bet “Tesla” tirgus vērtība pārsniegusi vienu triljonu dolāru.

Eksperti pieļauj, ka viens no iemesliem, kādēļ Masks vispār rīkoja šādu aptauju, bija ar mērķi sadusmot likumdevējus, un tas viņam izdevies. Viens no “miljardieru nodokļa” likumprojekta autoriem, demokrātu senators Rons Vaidens, paziņoja, ka “tam, cik daudz nodokļos samaksās (ja samaksās) bagātākais cilvēks pasaulē, nebūtu jābūt atkarīgam no balsojuma tviterī”.