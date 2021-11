VIDEO ⟩ Iedzīvotāji palīdz noķert lašu maluzvejniekus

Nesaprot, ko viņi dara. Muļķi, lepojas ar to. Izskatās, ka mēs vēl te kādu personas datu regulu tagad pārkāpsim, viņus rādot, to viņu darbību, bet tā ir cūcība. Man gribētos no sirds teikt, ka pelnījuši to pašu duramo sev vienā vietā, pamērcēt aukstā ūdenī. No vienas puses - izskatās Pēterupītē, varbūt tur tas trešais video - Nurmižupīte, kas vispār ir dabas liegums. Tur nedrīkst pat mašīna apstāties. Mierīgi dur nost mūsu dabas daudzveidību.”