"CV Online": ierobežojumi pandēmijas laikā nosaka svārstības darba tirgū

Pēc viņas teiktā, šogad darba sludinājumu skaits turpināja pieaugt, to skaitam par 60% pārsniedzot līmeni, kādas bija pirms pandēmijas,

"Pēdējais pusotrs gads parāda darba tirgus svārstības un ierobežojumu, un atbalsta lielo ietekmi. To, kāda un cik liela būs ilgtermiņā Covid-19 "trešā viļņa" ietekme, šobrīd vēl ir pāragri spriest, taču skaidrs, ka tas būtiski ietekmēs darba tirgu, nozaru un darba ņēmēju konkurētspēju," pauda Roziņa.

Tāpat Roziņa sacīja, ka Latvijā kopš gada sākuma salīdzinājumā ar 2020.gadu ir audzis to darba devēju skaits, kas aktīvi meklē papildinājumu komandai, piemēram, pēdējo sešu mēnešu laikā katru mēnesi bija vidēji vairāk nekā tūkstotis darba devēju, kas izsludināja konkursu uz vismaz vienu amata pozīciju uzņēmumā. Tostarp septembrī darba devēji visvairāk publicēja darba piedāvājumus informācijas tehnoloģiju jomā, sekoja pakalpojumu, pārdošanas, administratīvā darba/asistēšanas, ražošanas, tirdzniecības un finanšu/grāmatvedības kategorijas.

Vienlaikus "CV Online" pārstāve minēja, ka pašreizējais darba meklētājs būtiski neatšķiras no cilvēka, kas darbu meklēja vairākus gadus iepriekš. "Tāpat ir vēlme atrast labāk atalgotu darbu, ar izaugsmes iespējām, tādu, kur būs labvēlīga attieksme no darba devēja un kolēģu puses. Atšķirībā no iepriekšējā laika perioda varētu izcelt, ka darba meklētājs skatās pēc lielākas noteiktības, stabilitātes, tajā pašā laikā elastīgāka darba modeļa. Cilvēki sāk aprast ar darbu attālinātā režīmā, tāpēc meklējot/mainot darbu, labprāt novērtē, ka tiek piedāvāta šāda iespēja, pat ja, sākot darba gaitas jaunā uzņēmumā, paši izvēlas vairāk darbu klātienē," sacīja Roziņa.