Digitālās ekonomikas indekss: ES dalībvalstis ir progresējušas digitalizācijas jomā

Dati par savienojamību liecina par uzlabojumiem "ļoti augstas veiktspējas tīklos" (VHCN), it īpaši par to, ka tā ir pieejama 59% ES mājsaimniecību salīdzinājumā ar 50% pirms gada, bet joprojām tālu no vispārēja gigabitos mērāmu tīklu aptvēruma. Ļoti augstas veiktspējas tīkla pārklājums laukos palielinājies no 22% 2019.gadā līdz 28% 2020.gadā.