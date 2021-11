Kā piesaistīt uzņēmumam Z paaudzes darbiniekus?

Vispirms, jāņem vērā Z paaudzes attieksme pret pasaules kārtību. Ja X paaudzes un arī mileniāļu skatījumā ceļš uz labklājību diezgan droši veda caur augstskolu, tad Z paaudze uzskata, ka zināšanas var iegūt arī citādi. Pētījumu centra Gallup ASV veiktā aptaujā šādam uzskatam piekrita pat 75% aptaujāto jauniešu. Viņi ir pirmā paaudze, kas var piekļūt pasaules prestižāko augstskolu mācību vielai un dižāko prātu lekcijām pat neizejot no sava mājokļa. Viņi mācās gatavot ēst un iedzīt sienā naglu no pamācību video. Viņi spēj atrast informāciju par jebko dažu sekunžu laikā.

Zināšanu apguves veids diktē arī jauno cilvēku domas par strādāšanu. Laika pavadīšana pie ekrāniem attīsta viņos solo strādātāju rakstura iezīmes, ko noteikti nevajag ignorēt. Viņus ir grūtāk mobilizēt darbam komandā un likt būt «vienam par visiem, visiem par vienu». Z paaudze vēlas darba vidi, kurā var demonstrēt savas prasmes, ka arī iespēju strādāt maksimāli neatkarīgi no pārējiem. Tādēļ viņiem ir ārkārtīgi nepieciešami precīzi izmērāmi mērķi. Sacensību gars šajos cilvēkos ir, vien vajag atrast veidu, kā likt viņiem cīkstēties produktīvi, veicinot uzņēmuma izaugsmi, nevis to bremzējot.

Jāpatur prātā, ka virtuālā pasaule nav tik ļoti piesaistīta pulkstenim kā reālā. Tur saule nelec un nenoriet, tādēļ arī Z paaudzei izpratne par darbu no pulksten 9 līdz 17 šķiet nesaprotama un pat muļķīga. Tieši tāpat kā strādāšana vienā ģeogrāfiskā vietā. 37% jauniešu atzīst, ka spēj labāk paveikt darbu un izvairīties no stresa, ja viņiem nav jāskatās laikrādī un ja viņi var darīt darbu tad, kad ir tam gatavi. Tas nozīmē, ka darba līgumā jāparedz iespēja vismaz pāris dienas nedēļā strādāt no paša darbinieka izvēlētas vietas un arī iespēju variēt darba laiku, cik nu darba specifika to pieļauj.