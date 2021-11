Kāds sports der labāk bērnam pēc temperamenta tipa?

Vecākiem būtu ieteicams bērnus pieradināt pie aktīva dzīvesveida jau no mazotnes, jo bērns, daudz vieglāk nekā pieaugušais, var attīstīt ķermeņa lokanību un palielināt muskuļu masu. Tāpat, pieradinot bērnu pie regulāras kustības no agra vecuma, tas viņam šķitīs nozīmīgi arī vēlākos dzīves posmos. Tā kā bērni "absorbē" praktiski visu, ko redz, un jo īpaši savu vecāku ieradumus, tiem vecākiem, kas sportošanu padara par ģimenes tradīciju un ikdienā ar to nodarbojas arī paši, ir daudz vieglāk iesaistīt savus bērnus. Kamēr bērns ir pavisam mazs, viņam var iemācīt un pieradināt pie vispārīgām fiziskajām aktivitātēm, piemēram, regulārām pastaigām, skriešanas, dejošanas, peldēšanas vai aktīvās (piemēram, bumbas) spēles. Kad bērns jau ir nedaudz paaudzies, viņš sāk izprast tādas lietas kā noteikumi, secība un kustību tehnika, tādēļ sasniedzot pirmsskolas vecumu, vecāki var sākt apsvērt domu par bērnu pierakstīšanu konkrētu sporta veidu pulciņos.