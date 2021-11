Krievijas un Ķīnas ietekmei visvairāk pakļautās valstis - Serbija un Ungārija

"Valstis, kas tika novērtētas, ir no Viduseiropas, Austrumeiropas un Rietumbalkānu reģiona. No tām Čehijas Republika un Rumānija ir visnoturīgākās [pret Maskavas un Pekinas ietekmi]. Visievainojamākā ir Serbija," norādīja GLOBSEC Demokrātijas un izturēt spējas centra vadītāja un viena no pētījuma autoriem Dominika Hajdu.