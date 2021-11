Kādas krāsas šogad modē Ziemassvētku interjerā?

Pielāgojoties baltajam skandināvu stila minimālismam, Ziemassvētku interjerā var iekļaut tradicionālos baltos un gaišos toņus, kurus dzīvākus padarīs metāliskās detaļas un spīdumi, bet personību piešķirs vecināta koka faktūras un dabīgu materiālu tekstilijas. Tā kā baltais ir šīs sezonas krāsa, tad ideālā kombinācija, lai panāktu svinīgumu un svētku dramatiskumu, būtu izvēlēties zelta, sudraba un melnas krāsas akcentus. Piemēram, akcenti, ko var izmantot, ir egļu rotājumi, galda salvetes, svečturi, trauki un galda piederumi. Protams, arī mūžzaļais nekur nav pazudis – egļu zari vienmēr izskatīsies eleganti un atbilstoši tematikai. Dekorējot telpas, var izmantot gan tradicionālo pieeju, izvēloties sarkani baltos un zelta vai sudraba rotājumus, gan arī pieiet šai tēmai ar svaigu skatījumu. “Iepriekšējos gados iekrātos svētku dekorus iespējams papildināt ar kāda cita toņa akcentu, kas var vīties cauri visiem svētku interjera dekoriem. Iespējams, kādam mājās ir saglabājušies vecmodīgie rotājumi no vecmāmiņas krājumiem – tie noteikti nepaliks nepamanīti uz kopējā fona!” norāda Ilmere.

Baltā un sarkanā ir divas no tradicionālajām Ziemassvētku krāsām. Ja vēl kopā ar zaļo – tad esam nonākuši Ziemassvētku vecīša mājās. Tomēr, nomainot pēdējo krāsu, noskaņa tiks pārveidota no klasiskās uz moderno. Viens no galvenajiem ieteikumiem būtu izvēlēties baltu mākslīgo Ziemassvētku eglīti, kas izrotāta, sākot ar ornamentiem un lentēm koši sarkanā krāsā, beidzot ar Ziemassvētku vainagiem ar sarkanām ogām. Protams, drīkst pievienot nedaudz zaļuma, piemēram, dažus dabīgi zaļus vai sudrabegles zarus. Zaļo var aizstāt ar bēšu vai maigi brūnu krāsu un pievienot dažus metāliskus misiņa rotājumus.