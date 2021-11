Līdz 11. janvārim aizliegti ceļojumi uz vairākām Āfrikas dienvidu daļas valstīm

Šīm personām noteiktas prasības arī nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijas teritorijā doties uz tūrisma mītni, lai ievērotu pašizolāciju desmit dienas pēc izbraukšanas no šī rīkojumā minētās ļoti augsta riska valsts, kā arī informēt tūrisma mītni par to, ka persona uzturējusies šajā rīkojumā minētajā ļoti augsta riska valstī un viņai ir pienākums ievēro pašizolāciju.

Reaģējot uz šo ziņu, Lielbritānija no piektdienas aizliegusi jebkādu ieceļošanu no sešām Āfrikas dienviddaļas valstīm - DĀR, Botsvanas, Esvatini, Lesoto, Namībijas un Zimbabves. Izraēla aizliegusi ieceļošanu no šīm sešām valstīm, kā arī no Mozambikas.