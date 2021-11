Valsts budžetā desmit mēnešos izveidojies deficīts

Augstāku nekā plānots ieņēmumu līmeni noteica saņemtie ieņēmumi no konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, tāpat arī augstāki valsts kapitālsabiedrību maksājumi par dividendēm, ieņēmumi no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas un iepriekš neplānoti Valsts kases eiroobligāciju papildu emisijas prēmijas ieņēmumi, skaidro FM.

Ja pērn atbilstoši FM novērtējumam Covid-19 atbalsts tautsaimniecībai veidoja 1,28 miljardus eiro jeb 4,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), tostarp ar ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 0,96 miljardu eiro apmērā jeb 3,3% no IKP, tad 2021.gadam apstiprinātā atbalsta apjoms jau sasniedzis aptuveni 3,5 miljardus eiro jeb 11,2% no IKP, bet tā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci FM vērtējumā sagaidāma 2,17 miljardu eiro apmērā jeb 6,9% no IKP.