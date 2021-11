Vai māc slikts noskaņojums un depresija? Kāds tam sakars ar "saules vitamīnu"?

Vispārzināms, ka D vitamīns veidojas asinīs, kad uzturaties saulē, taču šis fakts izraisa daudz nepareizu pieņēmumu. „„Oilesen D3” un „Norstat Latvija” pētījums parādīja, ka 38 % latviešu uzskata, ka Latvijā, uzturoties saulē, var iegūt pietiekami daudz D vitamīna. Tā nav taisnība: pie mums ir pārāk maz saulainu dienu un mūsu valsts atrodas pārāk tālu uz ziemeļiem, turklāt pa vasaru nav iespējams uzkrāt D vitamīnu garajai ziemai, jo jau pēc dažām nedēļām tas tiek izvadīts no organisma. Ir arī citi bīstami mīti, piemēram, desmitdaļa respondentu (11 %) domā, ka var papildināt D vitamīna daudzumu, sēžot pie aizvērta loga, bet vēl 5 % — ka to var izdarīt solārijā. 14 % uzskata, ka vajadzīgo D vitamīna līmeni var saglabāt ar pareizu uzturu. Patiesībā tad būtu jāapēd aptuveni 250 grami laša (vai citas treknas zivs) dienā. Tā būtu ļoti apgrūtinoša un dārga diēta,” stāsta RSU pasniedzēja. „Ja neizdodas ēst daudz treknu zivju, kā arī bieži apmeklēt dienvidu valstis, speciālisti iesaka papildus uzņemt D vitamīnu.5 Bērniem no viena mēneša vecuma tas vispār ir obligāti, un ģimenes ārsts to parasti izraksta,” komentē uztura speciāliste.