"Meta" dzēš Baltkrievijas VDK viltus profilus sociālajos tīklos

"Šīs fiktīvās personas publicēja kristiskus ierakstus par Poliju angļu, poļu un kurdu valodā, tai skaitā attēlus un video, kuros Polijas robežsargi it kā pārkāpj migrantu tiesības," trešdien norādīja "Meta".

"Meta" identificēja vēl arī atsevišķu viltus profilu tīklu Polijā. Viltus konti uzdevās par migrantiem no Tuvajiem Austrumiem un centās atturēt citus no mēģinājumiem iekļūt Eiropas Savienībā (ES). "Viltus profili apgalvoja, ka stāstot savu negatīvo pieredzi, cenšoties no Baltkrievijas iekļūt Polijā, un rakstīja par migrantu grūto dzīvi Eiropā. Tie arī stāstīja par Polijas stingro migrācijas politiku un pret migrantiem noskaņotajiem neonacistiem Polijā," teikts kompānijas paziņojumā.