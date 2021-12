Kā salīdzināt benzīna, dīzeļdzinēja un elektroauto kopējās lietošanas izmaksas?

Elektriskie automobiļi ir dārgāki par tradicionālajiem iekšdedzes dzinēja automobiļiem, tomēr spēkā ir dažādi mehānismi, ar ko paredzēts veicināt videi draudzīgā transporta izplatību. No 2022. gada tās būs subsīdijas 4500 eiro apmērā, ja pircējs spēs izpildīt vairākus nosacījumus, bet pagaidām tie ir dažādi nodokļu atvieglojumi. Piemēram, privātpersona, kuras īpašumā ir elektroauto, ir atbrīvota no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa jeb tā sauktā ceļa nodokļa, savukārt uzņēmumam, kurš izmanto elektrisko transportu, saskaņā ar CSDD pieejamo informāciju, noteikta fiksēta likme 10 eiro apmērā par mēnesi. Pārējiem transportlīdzekļiem likmes noteiktas atkarībā no dzinēja tilpuma. Piemēram, ja uzņēmums lieto pēc 2005. gada 1. janvāra reģistrētu auto ar motoru, kura darba tilpums nepārsniedz 2 litrus, mēneša likme ir 31 eiro. Savukārt, ja tilpums ir lielāks par 3 litriem, tad 82 eiro. Transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti līdz 2005. gada 1. janvārim, nodokļa likme ir 49 eiro mēnesī.