Latvijas lielāko uzņēmumu peļņa pērn samazinājusies par 27,5%

Pagājušajā gadā Latvijā bija 23 370 uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedza 145 000 eiro, lai tie tiktu iekļauti pētījumā. Tas ir par 3,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Šādi uzņēmumi pērn veidoja 18,5% no kopējā gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu skaita, taču to kopējais apgrozījums bija 95,9% no kopējā pārskatus iesniegušo uzņēmumu apgrozījuma.