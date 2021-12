Spilvena izvēle ir svarīga labam miegam. Cilvēka organismam kvalitatīvs miegs ir ļoti būtisks, tāpēc spilvens un matracis ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Matrača izvēle var būt visai vienkārša, turpretī ar spilvenu var būt grūtības. It īpaši tāpēc, ka mūsdienās spilvenu piedāvājums ir milzīgs.

Tos var iegādāties gan klātienes veikalos, gan internetā, piemēram, veikalā Nostra.lv ir visai liels piedāvājums. Var izvēlēties spilvenus ar dažādu cietības pakāpi, dažādiem pildījumiem un formu. Turklāt spilvena izvēle ir atkarīga arī no taviem gulēšanas paradumiem jeb tā, kādā pozā tev patīk gulēt – uz muguras, sāniem vai uz vēdera.

Tā kā mūsdienās spilvenu piedāvājums ir patiešām liels, tad nepietiek vien ar to, ka tev vajadzīgs mīksts spilvens. Dažādiem materiāliem var būt dažādu veidu spilveni, t.i., spilveni ar vienu un to pašu pildījumu var būt gan pavisam mīksti, gan cieti. Tāpēc, ja tiešām meklē sev jaunu un piemērotu spilvenu, tad vajadzēs iedziļināties spilvenu pildījumos – to plusos un mīnusos.