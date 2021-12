Lietuvas Aizsardzības ministrija prasa bargākus sodus spiegiem

Grozījumi paredz paaugstināt ar brīvības atņemšanu saistīto sodu zemāko robežu, proti, atkarībā no nodarījuma smaguma paredzēt līdzšinējo divu līdz desmit un trīs līdz piecpadsmit gadu cietumsoda vietā brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit un no sešiem līdz piecpadsmit gadiem.