Ekonomikas ministrs Vitenbergs: “Mājokļu politika budžeta sarunās neguva atbalstu”

Šī gada vasarā Ekonomikas ministrija publicēja izvērtējumu, kurā secināja, ka neviens no iepriekšējā plānošanas perioda (2014–2020) mērķiem industriālajā politikā nav sasniegts. Piemēram, viens no mērķiem bija palielināt apstrādes rūpniecības īpatsvaru iekšzemes kopproduktā (IKP) līdz 20%, tomēr salīdzinājumā ar 2011. gadu apstrādes rūpniecības īpatsvars pagājušajā gadā pat pazeminājās līdz 12,2%.

Viens no stratēģiski īpaši svarīgajiem mērķiem bija palielināt investīcijas pētniecībā un attīstībā līdz 1,5% no IKP, tomēr arī šajā ziņā Latvija pakāpās soli atpakaļ. Piemēram, 2011. gadā šo investīciju apjoms bija 0,7% no IKP, turpretī pērn tikai 0,64%. Uz jautājumiem par mērķu nesasniegšanas iemesliem un mācībām, ko Ekonomikas ministrija ņems vērā nākamajā industriālās politikas plānošanas periodā, ministrs atbildēja izvairīgi, atkārtojot jau nospraustos mērķus: