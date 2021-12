Starp anšoviem un cūkām: kāda ir cilvēka vieta barības ķēdē?

Pētījumā, kas 2013. gadā publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, noskaidrots, ka dienā vajadzīgās kalorijas cilvēks 80% iegūst no augiem un 20% no gaļas un zivīm. Tātad mūsu trofiskais līmenis ir 2,21, un mēs atrodamies kaut kur starp anšoviem un cūkām.