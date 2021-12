Noslēgusies Aiviekstes HES rekonstrukcija

Pirmajā mēnesī kopš nodošanas ekspluatācijā 5.novembrī Aiviekstes HES ir saražojusi 350 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas. Pēc rekonstrukcijas stacijas jauda ir 1,5 megavati (MW), un tagad hidroenerģiju izstrādā četros hidroagregātos. Aiviekstes HES ir viena no vecākajām ražotnēm Latvijā.

Divi no jaunajiem hidroagregātiem atrodas esošajā jeb vēsturiskajā hidroelektrostacijas būvē. Savukārt, pārbūvējot brīvslūžas, uzcelta papildu ražošanas būve, kurā izbūvēti divi jauni hidroagregāti, kuriem salīdzinājumā ar iepriekš uzstādītajiem ir augstāka lietderība, un tie ūdeni elektroenerģijas ražošanai patērēs daudz mazāk nekā esošie.

"Latvenergo" Ražošanas projektu direktore Ilvija Boreiko skaidro, ka Aiviekstes HES rekonstrukcija ir optimālākais risinājums, lai maksimāli palielinātu enerģijas izstrādi no atjaunojamajiem resursiem.

Rekonstrukcijas laikā ir izbūvēts jauns hidromezgls ar moderniem hidroagregātiem un tiem nepieciešamajām palīgiekārtām. HES augšbjefa ūdenskrātuves sienām ir veikta profilēšana, izvesta laika gaitā uzkrājusies grunts. Elektropieslēguma pārbūves darbi īstenoti sadarbībā ar AS "Sadales tīkls".

Jaunie hidroagregāti ir izgatavoti Čehijā, to montāžu un ieregulēšanu nodrošināja inženieri no Čehijas.

Aiviekstes HES jaunie hidroagregāti ļaušot maksimāli racionāli izmantot upes hidroresursus, paralēli darbinot gan esošos, gan jaunos hidroagregātus. Pēc rekonstrukcijas Aiviekstes HES ir ceturtā lielākā HES Latvijā. No kopējā apjoma, ko saražo mazās hidroelektrostacijas, Aiviekstes HES saražos aptuveni 5% elektroenerģijas. Ikgadējā Aiviekstes HES elektroenerģijas izstrāde svārstās no 2000 līdz 4000 MWh un ir tieši atkarīga no pieteces upē.