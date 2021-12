"UAVFactory" ražotais bezpilota izlūkošanas lidaparāts iegūst Latvijas-Amerikas Inovāciju balvu

Kā skaidro ATPL, atšķirībā no līdzšinējiem "Penguin" sērijas modeļiem, jaunākais bezpilota izlūkošanas lidaparāts "Penguin C Mk 2 VTOL" ir aprīkots ar vertikālās pacelšanās un nolaišanās iekārtām, un to iespējams izmantot sarežģītā apvidū un ekstremālās temperatūrās. Pateicoties jaunākajām tajā iestrādātajām tehnoloģijām, lidaparāts varēs paildzināt lidojumu par 20%, sasniedzot vairāk nekā 14 stundas.