FM: Eksporta gada pieauguma temps kļūs mērenāks

FM pārstāvji skaidro, ka, pasaules valstu ekonomikām atgūstoties no pandēmijas ierobežojumiem un augot izejvielu preču cenām pasaules tirgos, Latvijas preču eksporta vērtība uzrāda strauju pieaugumu kopš šā gada februāra. Tādējādi, kopš gada sākuma eksporta vērtība bija par 22,2% augstāka nekā 2020.gada desmit mēnešos.

Preču eksports šā gada oktobrī ir palielinājies visās lielākajās preču grupās, izņemot pārtikas un lauksaimniecības, kā arī satiksmes līdzekļu eksportu, informē FM pārstāvji. Galvenais preču eksporta virzītājspēks gan šā gada oktobrī, gan desmit mēnešos kopumā ir koksne un koka izstrādājumi - viena no lielākajām preču eksporta grupām, kas šā gada oktobrī veidoja gandrīz 20% no kopējā preču eksporta. Salīdzinājumā ar pērnā gada oktobri tā ir augusi par 44,6%, izskaidrojot vairāk nekā trešdaļu no kopējā preču eksporta pieauguma.