Atklāta programmatūras ievainojamība, kas potenciāli apdraud visu internetu

“Tā ir visuresoša tehnoloģija. Pat ja jūs esat programmatūras izstrādātājs, kas tiešā veidā neizmanto “Log4j”, iespējams, ka jūs tāpat izmantojat neaizsargāto koda daļu, jo daļa no atvērtā koda, ko izmantojat, ir tiešā veidā atkarīga no “Log4j”,” skaidroja kiberdrošības firmas “Veracode” galvenais pētnieks Kriss Engs.

Kā hakeri to izmanto?

Ļaundari, ļoti iespējams, par “Log4j” ievainojamību ir uzzinājuši nedēļu pirms par to tika paziņots publiski. Līdz ar to katru dienu ir novērojama pieaugoša interese no hakeriem, un, kā norāda “Cloudflare”, “sliktākais vēl ir tikai priekšā”.