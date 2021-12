Volkswagen atļauj sintētisko degvielu izmantošanu savos dīzeļdzinējos

Cenšoties samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, Volkswagen ir oficiāli apstiprinājis parafīna sintētiskās dīzeļdegvielas izmantošanu savos TDI četru cilindru dīzeļdzinējos, kas tiek piegādāti no 2021. gada jūnija beigām. Tā kā šādas degvielas tiek ražotas no bioloģiskām izejvielām, oglekļa dioksīda emisijas ar tām ir par 70–95% zemākas nekā degvielai, kas ražota no naftas.