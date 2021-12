Getliņi EKO: pieaugošās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ir iespējams efektīvi samazināt

SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns norāda, ka nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa kāpums ir saistīts ar trīs pamata faktoriem. Pirmkārt, Eiropas prasībām zaļā kursa kontekstā, kas nosaka nepieciešamību samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu. Otrkārt, valstī apstiprinātajām pakāpeniski pieaugošajām dabas resursu nodokļa izmaiņām par sadzīves atkritumu apglabāšanu - no 65 eiro par tonnu 2021.gadā uz 80 eiro par tonnu, sākot ar 2022. gada 1. janvāri un 95 eiro par tonnu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.

Treškārt, uzņēmuma izmaksas – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa uzturēšana un darbības nodrošināšana, darbinieku skaita pieaugums, atalgojums, degvielas, elektrības izmaksas u.c. “Pēdējo gadu laikā ir veiktas investīcijas, lai atkritumu apsaimniekošana Getliņu poligonā būtu ilgtspējīga un atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām. Tieši līdz šim paveiktais poligona modernizēšanā ir pamats tam, ka šobrīd esam viens no mūsdienīgākajiem un drošākajiem atkritumu pārstrādes centriem Eiropā,” skaidro Stirāns.

No 2024. gada 1. janvāra visiem Latvijas iedzīvotājiem būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana. Bioloģiskie atkritumi ir, piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas biezumi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi. Šobrīd aptuveni trešdaļa no sadzīves atkritumiem sastāv tieši no bioloģiskajiem atkritumiem, tāpēc tos šķirot ir ne tikai ilgtspējīgi, bet arī ekonomiski izdevīgi, jo tas samazinātu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.